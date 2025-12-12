Comisión Mixta de Constitución instala sesión para revisar 83 impugnaciones contra postulantes al TSE

Desde las 08:00 de este viernes, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, instaló sesión en el piso 16 del nuevo edificio para iniciar la revisión de las 83 impugnaciones presentadas contra postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco del proceso de preselección rumbo a la renovación de las máximas autoridades electorales del país.

La sesión se desarrolla de manera ininterrumpida y contempla el análisis individual de cada observación registrada por ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, técnico y conforme a la normativa vigente.

El pasado martes, la Comisión concluyó la verificación de requisitos de los 440 postulantes inscritos. Como resultado de esa etapa, 348 fueron habilitados y 92 inhabilitados, principalmente por incumplimientos en la presentación de documentación o por no satisfacer las exigencias legales establecidas para el cargo.

Tras la revisión de las impugnaciones, la Comisión Mixta de Constitución emitirá un informe final que permitirá avanzar a la fase de evaluación de méritos, pasos clave para la conformación de la lista final de candidatos que será remitida al pleno de la Asamblea Legislativa.

