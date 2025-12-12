“A Camacho lo secuestraron; a Arce lo aprehendieron sin violencia”, dice abogado

El abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, se refirió este jueves a la reciente aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, subrayando que el procedimiento fue “normal, sin violencia” y claramente diferente al operativo que llevó a la detención de su defendido en diciembre de 2022.

“La aprehensión se ha desarrollado de manera normal, sin que exista violencia, sin que exista uso desmedido de la fuerza”, afirmó.

Contrastó el reciente operativo policial con el que se ejecutó el 28 de diciembre de 2022, cuando su cliente fue detenido en Santa Cruz. Aseguró que en esa ocasión hubo un despliegue de más de 70 personas, uso de armas de grueso calibre y hasta un helicóptero militar.

“Eso fue un secuestro violento. Lo que sucedió ayer fue una aprehensión dentro del marco del debido proceso y la correcta administración de justicia”, sostuvo.

“A Arce lo vi tranquilo, sin esposas ni violencia”

El jurista también describió la condición en la que observó al expresidente Arce durante su traslado, resaltando que el trato recibido fue sin excesos.

“Lo vi tranquilo, sentado en una camioneta. No le pusieron una bolsa en la cabeza como a Camacho, no lo enmanillaron, no lo tiraron al piso”, dijo.

Agregó que el expresidente permaneció en el vehículo sin restricciones visibles, vestido de manera casual y con un comportamiento sereno.

“Estaba con su gorra, con su campera, muy tranquilo… se cumplió una orden de aprehensión que podía aplicarse a cualquier ciudadano”, indicó.

Mire el video:

