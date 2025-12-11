Comisión Mixta recibió 83 impugnaciones a postulantes del TSE

El diputado Santiago Ticona, de Alianza Libre y miembro de la Comisión Mixta de Constitución, informó que este jueves se recibieron 83 impugnaciones en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Del total, 52 corresponden a postulantes inhabilitados que presentaron su apelación, mientras que las otras 31 impugnaciones fueron dirigidas contra postulantes habilitados, y provienen de ciudadanos, exautoridades o parlamentarios en ejercicio.

“52 de los 92 han presentado su impugnación y hay 31 impugnaciones a los habilitados de ciudadanos, exautoridades, o los parlamentarios actuales”, detalló Ticona.

La revisión de las impugnaciones está prevista para este viernes desde las 8:00. Según el cronograma, el sábado 13 se notificará los resultados y se publicará la lista final de habilitados que pasarán a la siguiente fase de evaluación.

El pasado martes, la comisión concluyó la revisión de los 440 postulantes al TSE. Como resultado, 348 fueron habilitados y 92 inhabilitados, principalmente por no cumplir con los requisitos documentales o legales exigidos.

Mire el video:

