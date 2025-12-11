La atención en los hospitales de Santa Cruz se normaliza tras suspensión de paro

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) informó que el paro programado para esta jornada y mañana queda suspendido, luego de que surgiera un nuevo escenario de diálogo con las autoridades municipales que podría llevar a una conciliación entre ambas partes.

Con esta decisión, la atención en los centros de salud de la ciudad y la provincia se normaliza, garantizando la atención continua a los pacientes en los distintos niveles de salud.

Desde tempranas horas, los usuarios han llegado a los hospitales, algunos incluso pasando la noche en las instalaciones para asegurar su atención en distintas especialidades.

“Este paro nos habría afectado mucho; por suerte se suspendió”, señaló un paciente que hacía fila en el Hospital San Juan de Dios. Otra persona expresó su deseo de que ya no se presenten más paros, ya que interrumpen la atención médica.

La suspensión del paro anunciado representa un alivio para la población, que busca servicios de salud estables y sin interrupciones.

Fesirmes denuncia que 466 profesionales tienen sueldos retrasados por más de 100 días, descuentos injustificados, adenda a los contratos de la presente gestión, recontrataciones, entre otros.

