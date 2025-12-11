TEMAS DE HOY:
Impactante aterrizaje de emergencia: Avioneta cae sobre un vehículo en una autopista de Estados Unidos

Una aeronave de entrenamiento Beechcraft 55 perdió potencia en sus motores y colisionó con un Toyota Camry en la Interestatal 95 (I-95), dejando a la conductora del vehículo con heridas leves y provocando el cierre de la transitada vía.

Milen Saavedra

10/12/2025 21:07

Impactante aterrizaje de emergencia: Avioneta cae sobre un vehículo en una autopista de Estados Unidos. Foto: Florida Highway Patrol
Florida, Estados Unidos

Una avioneta tipo Beechcraft 55 protagonizó un inusual y dramático accidente la tarde de este lunes, al realizar un aterrizaje de emergencia forzoso que terminó en colisión con un vehículo en movimiento sobre la concurrida autopista Interestatal 95 (I-95) en Florida.

El incidente, ocurrido cerca del marcador de milla 201 en el condado de Brevard, obligó al cierre temporal de varios carriles en dirección sur, generando un caos vehicular en una de las carreteras más transitadas del estado.

Falla en los motores durante vuelo de entrenamiento

La aeronave, un Beechcraft 55 bimotor operado por la escuela de vuelo Tailwinds Flying, había despegado minutos antes del aeropuerto de Merritt Island con dos ocupantes a bordo: un instructor y un alumno, ambos de 27 años, según publica Infobae. Según reportes, la avioneta presentó una falla en sus dos motores mientras volaba, lo que obligó a sus tripulantes a intentar una maniobra desesperada de aterrizaje de emergencia sobre la autopista.

Al descender, la aeronave impactó directamente contra un vehículo Toyota Camry modelo 2023 que circulaba por el carril interior. Testigos describieron la escena como impactante, con el avión cayendo en picada y restos volando por todas partes.

Conductora hospitalizada y pilotos ilesos

La conductora del Toyota Camry, una mujer de 57 años residente de Melbourne, fue la única persona que resultó herida. Fue trasladada a un hospital cercano con lesiones menores y su vida no corre peligro. Testigos que la asistieron inicialmente señalaron que la mujer estaba aturdida y cubierta de vidrios rotos.

A pesar de la gravedad del choque, tanto el instructor como el alumno a bordo de la avioneta resultaron completamente ilesos y permanecieron en el lugar del accidente.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al sitio. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha asumido la investigación para determinar la causa exacta de la falla de los motores y el aterrizaje forzoso, mientras que la FHP investiga la colisión vehicular.

Vea el video:

 

 

