Este viernes, la Catedral se llena de alegría con ‘Navidad Camba’

La ciudad se prepara para celebrar las fiestas al estilo cruceño con el espectáculo “Navidad Camba”, que se realizará este viernes 12 de diciembre en el atrio de la Catedral.

La iniciativa busca reunir a toda la familia en un ambiente lleno de música, abrazos y sorpresas, mostrando la calidez y alegría típica del departamento.

El evento contará con la participación de Gisela Santa Cruz, interpretando los temas de Alfonso Moreno Gil, y más de 80 bailarines, quienes ofrecerán un show lleno de color, ritmo y entusiasmo.

Además, los Papanoeles Verdes recorrerán el atrio repartiendo regalos y compartiendo el espíritu navideño con grandes y chicos.

El espectáculo contará con una cobertura especial de Red Uno, que transmitirá lo más destacado del evento y compartirá entrevistas con los artistas y organizadores, acercando la experiencia de la Navidad Camba a toda Bolivia.

Se recomienda llegar desde las 19:30 para asegurar un buen lugar y disfrutar de todas las sorpresas que la Navidad Camba tiene preparadas. El espectáculo comenzará a las 20:00, y la invitación está abierta a todos los vecinos y familias cruceñas para vivir juntos una noche inolvidable.

