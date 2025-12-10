Dos atracos a surtidores en 48 horas: La Policía descarta vínculos, pero denuncia falta de cooperación clave

En las últimas 48 horas, dos surtidores de Santa Cruz fueron blanco de atracos perpetrados por delincuentes armados. Pese a la similitud en el modus operandi, el comandante departamental de la Policía, David Gómez, descartó que ambos casos tengan algún tipo de vínculo.

Con relación al primer hecho, ocurrido la noche del lunes, la autoridad policial informó que ya existen pistas sobre los autores.

En ese atraco, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron a los vendedores y les arrebataron sus morrales con el dinero de la jornada para luego darse a la fuga.

“Sobre ese caso estamos haciendo el ruteo de las cámaras lo que nos permitirá establecer a los autores, ya tenemos algunos datos y referencias de quienes podrían ser y en las siguientes horas vamos a tener información al respecto”, indicó.

En tanto que el segundo hecho reportado en una estación de servicio ubicado entre el segundo y tercer anillo de la avenida Cristo Redentor, en donde un sujeto con arma en mano amenazó a un vendedor para despojarlo del dinero de las ventas para luego darse a la fuga.

“No hay ningún vínculo entre ambos atracos, algo importante, el dueño de este surtidor no quiere cooperar con la Policía, no quiso proporcionar las imágenes de las cámaras. Cuando estamos en proceso de investigación todas estas actuaciones las realizamos en presencia del fiscal”, añadió.

Asimismo, anunció que esta noche 14 patrullas tácticas serán divididas en cuatro áreas estratégicas de la ciudad para poder evitar actos ilícitos y detener a quienes quieren atentan contra la seguridad y la propiedad de los ciudadanos.

