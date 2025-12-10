TEMAS DE HOY:
Menor retenidos Chi Hyun Chung accidente vehicular

Retienen a 15 menores que eran trasladados para trabajar en minas de Potosí

Según la Defensoría de la Niñez, los menores varones y mujeres eran trasladados en volquetas y micros presuntamente para realizar trabajos mineros. Fueron interceptados en la tranca de salida a Tarija.

Red Uno de Bolivia

09/12/2025 21:18

Foto: Red Uno
Potosí

En un operativo de control realizado en la tranca de salida a Tarija, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Potosí retuvo a 15 menores de edad que eran trasladados en volquetas y micros presuntamente para realizar trabajos mineros. Los adolescentes, varones y mujeres, fueron conducidos a dependencias institucionales para resguardar su integridad y garantizar el cumplimiento de sus derechos.

El responsable de la Unidad de Prevención, Diego Vásquez, informó que el operativo permitió detectar que los menores estaban siendo llevados hacia distintos centros mineros para desempeñar actividades laborales durante su periodo de vacaciones.

“Pudimos identificar a varios menores que estaban siendo trasladados para realizar actividad minera. Retuvimos alrededor de 15 adolescentes, quienes fueron llevados directamente a la Defensoría para convocar a sus padres y a los responsables”, señaló.

Vásquez explicó que muchos adolescentes del área rural y de provincias son trasladados cada año a las minas con el fin de generar ingresos económicos, una práctica que vulnera las normas de protección a la niñez.

La Defensoría anunció que intensificará los operativos durante la temporada de vacaciones, considerando que en este periodo aumenta el riesgo de que menores sean incorporados a trabajos peligrosos o insalubres.

Las autoridades hicieron un llamado a las familias y a los empleadores a cumplir estrictamente la normativa que prohíbe el trabajo infantil en actividades de alto riesgo, como la minería.

 

