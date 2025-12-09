Policía confesó haber disparado durante el enfrentamiento en Cotapachi

La investigación por la muerte de dos comunarios en Cotapachi dio un giro decisivo en las últimas horas. Un efectivo policial, que también presenta heridas, confesó haber sacado su arma y realizado disparos durante el enfrentamiento del lunes en el botadero.

Según el reporte preliminar, el uniformado fue aprehendido y actualmente permanece con custodia policial, mientras avanza el proceso para esclarecer las circunstancias exactas de su actuación.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el efectivo declaró que utilizó su arma en medio de las agresiones que, según él, sufría el personal policial por parte de los movilizados.

Sin embargo, esta versión contrasta con el testimonio de los comunarios. Un testigo aseguró que lo vio sacar el arma, amenazar varias veces y finalmente disparar, provocando pánico entre quienes se encontraban en la zona.

“Los apuntaba y decía que los iba a matar”, relató el testigo, quien afirmó que el uniformado actuó de manera descontrolada.

Este martes, una comisión de fiscales llegó al lugar del conflicto para realizar la inspección ocular y colectar evidencias. También estuvo presente el viceministro de Régimen Interior, quien garantizó que la investigación será imparcial y que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido.

El caso continúa en investigación.

