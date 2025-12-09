“Confesó que usó su arma”: imputan por homicidio a policía por hechos de violencia en Cotapachi

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó este martes que el Ministerio Público logró el esclarecimiento material inicial del conflicto ocurrido en Cotapachi, que resultó en la muerte de dos personas por impacto de bala. Un oficial de la Policía Boliviana ha sido aprehendido y será imputado por el delito de homicidio.

Confesión y elementos probatorios

Según el informe de Tejerina, la detención se produjo después de que el oficial policial declarara haber utilizado su arma reglamentaria durante los enfrentamientos del lunes.

"Esta persona declara haber hecho uso de su arma de fuego. Es en ese marco que se procede al arresto, se está procediendo ahora a su aprehensión y se va a imputar a esta persona por el delito de homicidio, toda vez que él reconoce haber usado esta arma de fuego".

El Fiscal enfatizó que la investigación cuenta con elementos probatorios sólidos para sustentar la imputación:

Secuestro de armas de fuego y colección de casquillos (sujetos a pericia para establecer coherencia).

La declaración del sindicado.

Elementos testificales que fortalecen la teoría fiscal.

"Como Ministerio Público tenemos la posibilidad de decir que este caso está esclarecido... existe un indicio material fuerte que nos ayuda a establecer la probable responsabilidad y la autoría material".

Investigan actuación "planificada" y autoridades municipales

Tejerina también reveló que las investigaciones se extenderán para determinar si hubo una planificación previa de los actos irregulares contra la intervención policial. Mencionó un incidente previo con dinamita:

"Existió una actuación planificada que se venía gestando desde días anteriores para cometer actos irregulares frente a la intervención de la policía... Tenemos una persona que ha sido dañada por la manipulación de dinamita del viernes, donde este conjunto de personas estaban entrenando para actuar en contra de la policía el día de ayer".

La autoridad anunció que se investigará la presencia de vehículos ediles en la zona de conflicto, asegurando que no habrá privilegios para nadie:

"Frente al análisis de las imágenes de la prensa, se advierte la presencia de vehículos de los gobiernos municipales. Vamos a llamarlos a citar, vamos a generar cuanta acción corresponda para lograr el esclarecimiento total del origen de los hechos."

El Ministerio Público aseguró que la investigación se llevará a cabo de manera transparente, en colaboración con la Policía Boliviana y Derechos Humanos, buscando poner fin a los conflictos de límites que, según el fiscal, están generando hechos ilícitos.

