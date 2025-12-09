La festividad de la Virgen de Guadalupe en Bolivia, Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO inscribió este martes la Festividad de la Virgen de Guadalupe de Bolivia en su Lista Representativa, otorgando estatus universal a la celebración mayor de la ciudad de Sucre, un evento que logra una simbiosis única entre la liturgia católica y la fuerza del folclore andino.

La decisión, adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, reconoce el valor de esta práctica como motor de cohesión social. Para la UNESCO, la fiesta trasciende lo meramente religioso para convertirse en un fenómeno de identidad que moviliza a toda la capital constitucional de Bolivia cada mes de septiembre.

Esto “permitirá reconocer internacionalmente este patrimonio vivo, consolidar medidas de salvaguardia y proyectar a Bolivia como una nación que protege y valora su patrimonio”, afirmó en un mensaje en video transmitido en la plenaria la ministra de Turismo boliviana, Cinthya Yáñez.

La Festividad de la Virgen de Guadalupe destaca por la fuerza de sus rituales religiosos, como las novenas y las ofrendas de cera, la tradicional procesión y la masiva participación en la Entrada Folclórica, el evento anual que marca el ritmo social y cultural de Sucre.

Este encuentro moviliza a fraternidades folclóricas, bandas de música, familias y visitantes, y se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Miles de devotos participan en esta festividad, que reúne a fieles en la ciudad de Sucre desde finales de agosto y durante diez días de septiembre, para expresar su fe y devoción a través de la danza y la música.

La celebración tiene un origen histórico que se remonta a 1601, cuando Fray Diego de Ocaña pintó la imagen que dio lugar a la devoción.

En apenas 38 años, esta entrada ha alcanzado un crecimiento notable, con 105 fraternidades que hoy participan en la ejecución de diversas danzas, ampliando el atractivo cultural y turístico de la capital.

Con la inscripción de la festividad de la Virgen de Guadalupe, Bolivia suma 16 manifestaciones en las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

