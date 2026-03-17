Vendió su casa en 5 días usando ChatGPT: el caso que sorprende en EE.UU.

Lo que parecía un experimento terminó en una venta exitosa. Un hombre en Cooper City logró vender su casa en apenas cinco días utilizando ChatGPT como su principal herramienta.

Se trata de Robert Levine, quien tras vivir 15 años en la propiedad decidió que era momento de cerrar una etapa… pero hacerlo de una forma poco convencional.

Un experimento con resultados reales

En lugar de contratar a un agente inmobiliario, Levine apostó por la inteligencia artificial para gestionar todo el proceso de venta.

“Realmente quería ponerme a prueba utilizando la IA durante todo el proceso, no solo de forma fragmentada”, explicó.

Desde la fijación del precio hasta la estrategia de marketing, todo fue diseñado con apoyo de ChatGPT.

Desde la pintura hasta la venta

La IA no solo ayudó con números y anuncios. También influyó en decisiones clave dentro del hogar.

Siguiendo sus recomendaciones, Levine repintó algunas habitaciones para aumentar el valor de la propiedad.

“ChatGPT dijo que ahí es donde se obtiene el mayor retorno de la inversión”, señaló.

Marketing, visitas y timing perfecto

El uso de la herramienta fue integral:

Creación de anuncios y material promocional

Diseño de folletos para jornadas de puertas abiertas

Publicación en el sistema MLS

Coordinación de visitas

Elección del mejor momento para salir al mercado

El resultado fue una venta rápida y eficiente, con un ahorro cercano al 3% del valor total, al evitar comisiones tradicionales.

¿El futuro del mercado inmobiliario?

A pesar del éxito, Levine fue claro: la inteligencia artificial no reemplaza por completo a los profesionales del sector.

“Cada operación inmobiliaria tiene sus propias características”, explicó, aunque reconoció que el impacto de estas herramientas “es muy real”.

También destacó que el uso de IA requiere práctica y confianza, algo que no todos los propietarios están dispuestos a asumir todavía.

El único límite: lo físico

Si bien ChatGPT lo acompañó en casi todo el proceso, hubo una tarea que quedó fuera de su alcance: la mudanza.

Eso sí, incluso en ese punto, la herramienta le recomendó empresas para facilitar el traslado.

Una señal de cambio

El caso abre una pregunta inevitable: ¿estamos ante el inicio de una transformación en la forma de vender propiedades?

Por ahora, lo cierto es que la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta digital… también empieza a cerrar negocios en el mundo real.

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