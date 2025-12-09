“Se lo han llevado todo”: roban carnicería en El Alto y dejan a dueña sin ahorros ni maquinaria

Una carnicería ubicada en la zona Maranata, El Alto, fue completamente saqueada durante la madrugada por al menos cuatro personas, que operaron con violencia y organización. La propietaria denunció la pérdida de más de Bs 30.000 en efectivo, además de maquinaria esencial para su trabajo diario.

El robo ocurrió en un local alquilado, que contaba con cinco candados reforzados, cortina metálica y puerta interna. Aun así, los delincuentes lograron ingresar sin activar alarmas.

“Tenía seguro, dos candados afuera y tres adentro con cadena. Todo lo han roto”, relató la dueña entre lágrimas.

Se llevaron dinero, carne y equipos

Según el testimonio, los antisociales vaciaron por completo el local: cortadora de carne, moledora, heladera, parlante de sonido, más de Bs 30.000 en efectivo, mercadería cárnica y el celular del hijo de la propietaria.

Imágenes captadas por una vivienda frente al local muestran a cuatro sujetos operando con dos vehículos. En los videos se ve cómo cargan la maquinaria y productos sin mayor apuro, lo que hace suponer que conocían la zona y el funcionamiento del local.

La Policía ya analiza las grabaciones y no se descarta que los implicados pertenezcan a una banda organizada que habría operado antes en la zona norte de El Alto.

