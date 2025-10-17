Caso Cotapachi: arrestan a presunto autor y hay ocho aprehendidos; un policía habría usado su arma

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó este martes que el Ministerio Público avanza en la investigación sobre los hechos registrados en Cotapachi, municipio de Colcapirhua, que dejaron dos personas fallecidas y varios heridos. Gracias a la acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Boliviana, se logró el arresto de un presunto autor del delito de homicidio.

“Tenemos un proceso penal por el delito de homicidio, un proceso que ha tenido una reacción inmediata de la Policía y del Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público, donde hemos logrado establecer una probable autoría con relación a los fallecidos en el lugar de los hechos. El Ministerio Público se encuentra procesando esta información; tenemos ya una persona arrestada por el delito de homicidio y elementos materiales que nos establecen la probabilidad de autoría”, explicó el Fiscal Tejerina.

La autoridad precisó que, además, se registran dos personas fallecidas y alrededor de 16 heridos. Asimismo, se aprehendió a ocho personas, encontradas en flagrancia en posesión de elementos contundentes utilizados durante los enfrentamientos con efectivos policiales.

Tejerina destacó que “dentro de las primeras 24 horas se ha dado una respuesta a la sociedad, y ya se tiene individualizado al probable autor del delito investigado”. También indicó que como parte del trabajo técnico se colectaron vainas calibre 9 milímetros y de escopeta, que serán sometidas a análisis pericial.

Por su parte, el Inspector General de la Policía, general Gunther Agudo, informó que, tras el desbloqueo realizado en el ingreso al botadero de la zona, los efectivos policiales fueron objeto de una emboscada planificada.

“Dentro de lo que ejecutaron contra los servidores públicos policiales, se podrían denominar actos criminales, ya que se utilizó dinamita contra la humanidad de los servidores policiales”, señaló.

El general Agudo reportó además siete policías heridos producto de las agresiones, y destacó que durante los operativos se secuestraron 20 mil bolivianos y se detuvo a tres personas, presuntamente implicadas en el financiamiento de quienes protagonizaban el bloqueo en el botadero.

Agregó que un funcionario policial hizo uso de su arma de fuego, por lo que será sometido a sanciones disciplinarias y el ministerio público valorará su situación legal.

“Existe un oficial de la policía, en el grado de subteniente, que con base en la declaración, habría utilizado su arma de fuego en una situación donde la necesidad le obligaba a hacer ese tipo de actividades”, señaló.

Mire el video:

