Comisión de Fesirmes viaja a La Paz para reunirse con la ministra de Salud

El objetivo del encuentro es dialogar sobre el pago de los ítems adeudados a los profesionales de salud y evitar el paro programado para los días 11 y 12 de diciembre.
09/12/2025 7:40
La mañana de este martes, una comisión de profesionales en salud de Fesirmes partió desde el aeropuerto internacional Viru Viru rumbo a la ciudad de La Paz, donde sostendrán una reunión con la ministra de Salud.
El objetivo es exigir una solución inmediata al retraso en el pago de ítems municipales adeudados a varios trabajadores y, con ello, evitar el paro programado para el 11 y 12 de diciembre.
Los médicos explicaron que la emergencia se prolonga desde hace varios meses y afecta directamente al personal que continúa prestando servicios en los centros de salud municipales sin recibir los pagos correspondientes.
Esperan que el Ministerio de Salud pueda destrabar los trámites pendientes y garantizar la cancelación de las deudas acumuladas.
Tras la reunión en La Paz, los representantes de Fesirmes esperan retornar con una buena noticia y con avances concretos que permitan poner fin al conflicto que mantiene en incertidumbre a cientos de trabajadores de salud.
