Comisión de Fesirmes viaja a La Paz para reunirse con la ministra de Salud

La mañana de este martes, una comisión de profesionales en salud de Fesirmes partió desde el aeropuerto internacional Viru Viru rumbo a la ciudad de La Paz, donde sostendrán una reunión con la ministra de Salud.

El objetivo es exigir una solución inmediata al retraso en el pago de ítems municipales adeudados a varios trabajadores y, con ello, evitar el paro programado para el 11 y 12 de diciembre.

Los médicos explicaron que la emergencia se prolonga desde hace varios meses y afecta directamente al personal que continúa prestando servicios en los centros de salud municipales sin recibir los pagos correspondientes.

Esperan que el Ministerio de Salud pueda destrabar los trámites pendientes y garantizar la cancelación de las deudas acumuladas.

Tras la reunión en La Paz, los representantes de Fesirmes esperan retornar con una buena noticia y con avances concretos que permitan poner fin al conflicto que mantiene en incertidumbre a cientos de trabajadores de salud.

