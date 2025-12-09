¡Atroz! Menor revela que fue abusada por su propio padre y por un sujeto de 79 años en Oruro

El director A.I. de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Ariel Ampuero, informó este lunes sobre un terrible caso de violación con agravante a Niño, Niña, Adolescente, suscitado en la ciudad de Oruro.

Según la autoridad este hecho se habría producido el pasado 7 de diciembre en un domicilio ubicado la zona norte de la Ciudad de Oruro, donde un sujeto abusó sexualmente a su propia hija de 14 años.

“El sujeto de 29 años padre de la menor, llegó el sábado en estado de ebriedad luego de acudir a un acontecimiento social, encontrando a sus hijos desvalidos sin la presencia de la madre y se asegura de estar solo con su hija mayor de 14 años de edad y procede a agredirla sexualmente”, manifestó Ampuero.

No cansado de la agresión sexual del sábado 6 de diciembre, este progenitor vuelve a abusar sexualmente a su hija el día domingo 7 en horas de la mañana.

Tras la llegada de la madre al inmueble, esta ve llorando a su hija y le pregunta lo sucedido, en ese preciso momento la menor reveló que fue abusada por su padre.

La madre junto a la menor acude a la Policía, e interponen una denuncia, por lo que el padre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales.

Tras brindar soporte médico y psicológico a la menor, los médicos evidenciaron que la adolescente tendría desgarros de data antigua, momento en que la víctima revela que habría sido víctima de otra agresión sexual cuando tenía 7 años, por un adulto mayor.

Tras la indagación se identificó al presunto agresor, sería un sujeto que atiende un baño público en la zona Norte de Oruro, cerca del domicilio de la menor.

El sujeto adulto mayor también fue aprehendido y se encuentra en celdas policiales, ambos agresores serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares, donde se determinará su situación legal.

