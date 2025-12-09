Buscan a cuatro sujetos implicados en la muerte de un hombre y en la golpiza a un joven en Oruro

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Martín Arequipa, informó este lunes sobre un grave hecho de muerte de persona, suscitado el pasado 7 de diciembre en Oruro.

“Nosotros recibimos la denuncia de que un ciudadano había perdido la vida, nos constituimos en el lugar y verificamos el hecho: se trata de un sujeto aún no identificado, de entre 50 y 60 años de edad”, manifestó Arequipa.

El jefe policial señaló que, tras las indagaciones, lograron colectar imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un sujeto en aparente estado de ebriedad, quien es atacado por cuatro hombres que le propinan golpes en la cabeza, lo hacen caer y le sustraen sus pertenencias.

El sujeto agredido sería la misma persona que posteriormente fue hallada sin vida, quien fue trasladado a la morgue judicial. La autopsia reveló que falleció a causa de hipertensión craneana, traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial, siendo la causa principal un paro cardíaco.

“Según el médico forense, la causa principal del fallecimiento de este sujeto es un paro cardíaco a raíz de los golpes que sufrió en la cabeza. Luego de los golpes, este sujeto llega a impactarse de manera sorpresiva y sufre un paro cardíaco”, detalló Arequipa.

El jefe policial señaló que en este momento se encuentran trabajando en la identificación de los agresores, quienes estarían relacionados con los siguientes delitos: robo agravado, lesiones graves y leves, además de un hecho de graves agresiones cometido contra un joven que estaba a punto de ingresar a su vivienda.

“Este joven se encontraba en la puerta de su domicilio, a punto de ingresar, y fue abordado por los mismos sujetos que agredieron al ciudadano fallecido. El joven sufrió el robo de sus pertenencias, entre ellas un equipo celular, y no contentos con ello, le propinaron una golpiza en la puerta de su casa”, afirmó Arequipa.

El joven agredido se encontraría estable, pero continúa recibiendo la atención médica correspondiente, motivo por el cual la Policía continúa la búsqueda de estos sujetos, quienes estarían involucrados en múltiples delitos.

