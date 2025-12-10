Chi Hyun Chung rechaza acusación de mala praxis y familia de víctima denuncia amenazas

El médico Chi Hyun Chung recuperó su libertad este martes luego de prestar su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecía en calidad de aprehendido por una denuncia de presunta negligencia médica.

Tras abandonar las instalaciones policiales, el galeno aseguró que su citación respondía únicamente a la necesidad de “aclarar” un procedimiento realizado a un paciente con complicaciones en el pie.

“Había una citación para aclarar sobre un paciente. Ya había declarado voluntariamente antes”, afirmó Chi, asegurando que colaboró plenamente con la investigación.

El también político explicó que la paciente llegó a su consulta tras haber sido intervenido previamente en otra clínica, donde se le amputaron varios dedos debido a una infección avanzada asociada a diabetes.

“Yo intenté salvar el otro dedo que quedaba, pero un pie diabético con necrosis no tiene un pronóstico certero. Se intenta salvar, pero si no se puede, se controla el estado general y se toma la decisión”, señaló.

Descartó de manera categórica cualquier acusación de negligencia. “No hubo ninguna mala praxis. No entiendo el enojo de la señora si la amputación se hizo en otro hospital”, añadió.

La familia denuncia negligencia y amenazas

La hija de la presunta víctima, una mujer de 57 años, formalizó la denuncia y asegura que su madre perdió una pierna por negligencia médica. Relató que este hecho impactó gravemente en la salud de su padre, quien falleció poco después.

“Quiero justicia. Mi mamá quedó sin pierna y mi papá murió de un paro al verla así”, expresó entre lágrimas.

Además, asegura haber recibido amenazas de muerte por parte del médico para que retire la denuncia. “Muchas veces me amenazó de muerte. Dijo que me iba a mandar a matar si no retiraba la denuncia”, afirmó.

La denunciante también implicó al fiscal que inicialmente llevaba el caso, asegurando que intentó sobornarla con 10 mil dólares para que desista del proceso.

La familia pide una investigación profunda e imparcial, denunciando que el proceso lleva tres años sin avances significativos.

