En las últimas horas fue aprehendido el médico y político Chi Hyun Chung, conocido públicamente como Dr. Chi. La información fue confirmada por fuentes policiales de Santa Cruz, quienes señalaron que el procedimiento se realizó durante la pasada jornada.

Tras su aprehensión, Chung fue puesto a disposición del Ministerio Público. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el delito por el cual fue imputado.

De acuerdo con fuentes policiales, la autoridad jurisdiccional deberá definir si Chi Hyun Chung permanecerá detenido preventivamente o si se le otorgarán medidas sustitutivas mientras avanza la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozca la resolución judicial y que la Fiscalía brinde mayor información sobre los motivos de la imputación.

La defensa denuncia ilegalidades

El abogado del médico, Christian Tejada, aseguró a Red Uno que la detención es “ilegal” y vulnera los derechos constitucionales de su defendido. Según explicó, la orden se fundamentó en que Chi supuestamente no habría asistido a declarar, pese a que, según afirmó, ya se había presentado ante la Fiscalía y había decidido acogerse a su derecho a guardar silencio.

Tejada cuestionó además que la fundamentación fiscal no cumpliría los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que regula las condiciones para emitir una orden de aprehensión.

