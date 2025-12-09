Consternación tras el arresto de Kandice "Candy" Thompson, de 60 años, una mujer conocida localmente por haber sido madre de acogida de más de 50 niños en Anson, Texas, Estados Unidos. Thompson enfrenta múltiples cargos después de que una joven de 22 años con discapacidad mental fuera encontrada encerrada en una perrera en su patio trasero.

El grito de auxilio que alertó al vecino

El impactante descubrimiento se realizó la noche del 22 de noviembre, gracias a la acción del vecino, Justin Anderson, quien escuchó gritos desgarradores provenientes de la propiedad de Thompson, según publica Bio Bio Chile.

Anderson relató a los medios que la víctima gritaba: “Tengo que orinar, tengo miedo”, seguido de ruidos como de golpes contra una cerca de alambre. Impulsado por la intriga y la preocupación, Anderson se acercó a la propiedad y grabó con la cámara de su teléfono lo que ocurría.

Al llegar, notó a la joven dentro de lo que parecía ser una perrera envuelta en lonas. Mientras esperaba la llegada de la policía, la víctima le dijo a Anderson que esta no era la primera vez que la encerraban. En el video capturado por el vecino, se escucha a la joven decir: “Sucede mucho. Muchísimo. Y tengo miedo”.

La detención y los cargos

El jefe de policía de Anson, Daniel Graziose, confirmó que los oficiales respondieron al llamado de Anderson y localizaron a la joven. “Los oficiales respondieron y localizaron a una mujer de 22 años encerrada en el patio trasero de la residencia”, afirmó el jefe Graziose.

La víctima estaba visiblemente angustiada, con frío, y vestía solo una camiseta y pantalones deportivos. Los agentes lograron liberarla.

Thompson, viuda de un ex jefe de policía de Anson, supuestamente intentó justificar sus acciones a un vecino, alegando que la joven en su cuidado había estado “orinando por todas partes y destrozando su casa”, razón por la cual la había encerrado afuera.

La cuidadora enfrenta ahora graves cargos, incluyendo secuestro agravado, agresión y delitos relacionados con el abuso de una persona discapacitada.

En el momento del arresto, otros dos adultos de acogida también se encontraban en el hogar. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica y, posteriormente, junto con los otros dos adultos, fue puesta bajo el cuidado de familiares.

El jefe de policía Graziose elogió la acción del vecino, Justin Anderson: “Él hizo absolutamente lo correcto... si escuchas algo, di algo. Él al llamarnos activó numerosos programas y recursos y formas para que podamos ayudar.”

IMPAGENES SENSIBLES

