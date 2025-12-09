Mató a su vecino por poner música fuerte: expolicía es condenado a 8 años de cárcel en Argentina

Según informó el medio TN, la Justicia de La Matanza condenó a ocho años y seis meses de cárcel al expolicía Rafael Horacio Moreno, de 75 años, por el homicidio de su vecino Sergio David Díaz, ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre pasado en Lomas del Mirador, Argentina.

La jueza Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2, también determinó que el acusado quede inhabilitado por diez años para portar y tener armas de fuego.

Moreno permanecía detenido desde el día del crimen y había sido declarado culpable por un jurado popular por los delitos de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra.

La magistrada rechazó el pedido de su defensa para que cumpliera la pena bajo arresto domiciliario, tomando en cuenta un informe psicológico que señaló que el imputado presenta impulsividad, mecanismos defensivos inmaduros y posible conducta agresiva bajo situaciones de estrés.

El hecho ocurrió cuando la familia de Díaz, un transportista de 40 años, celebraba la Navidad en su vivienda ubicada sobre la calle Acevedo. Molesto por el volumen de la música, Moreno cruzó la calle para exigir que lo redujeran. Testigos señalaron que el exagente lanzó amenazas y sostuvo que “la cosa iba a terminar mal” si no atendían a su reclamo.

La discusión escaló rápidamente. En medio del intento de algunos presentes por calmarlo, Moreno cargó su arma y disparó a muy corta distancia contra Díaz, impactándolo en el abdomen. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital, donde murió poco después debido a la gravedad de la herida.

Tras el ataque, el expolicía se refugió en su casa hasta la llegada de la Policía. Allí confesó haber efectuado el disparo, alegando defensa propia, y entregó el revólver calibre .38 con el que cometió el crimen.

