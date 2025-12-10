TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en ruta Challapata–Uyuni: confirman 3 fallecidos y 16 personas heridas

El accidente ocurrió cuando el bus sufrió un vuelco de tonel hacia el lado derecho de la carretera, a la altura de Sevaruyo. El chofer del vehículo murió en el lugar.

Red Uno de Bolivia

09/12/2025 20:42

Foto: Red Uno
Oruro

El subdirector de Tránsito de Oruro, teniente coronel Paul Linares, brindó este martes el informe oficial sobre el hecho, ocurrido cuando un bus de la empresa Emperador, que cubría la ruta La Paz–Potosí, sufrió un vuelco de tonel hacia el lado derecho de la carretera.

“El conductor perdió el control del vehículo, ocasionando el vuelco. Entre las víctimas fatales se encuentran personas de entre 30 y 38 años. Además, se registran 16 heridos”, informó Linares. El chofer del bus falleció en el lugar, por lo que no pudo ser sometido a la prueba de alcoholemia.

De los heridos, 14 son personas adultas de entre 23 y 68 años, mientras que dos son menores de edad. Todos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención inmediata.

La Policía continúa investigando las causas exactas del siniestro. De manera preliminar, se presume que el conductor perdió el control del motorizado, aunque no se descartan otros factores que serán determinados en el proceso de investigación.

 

 

