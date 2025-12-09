Quillacollo bloquea la vía Cochabamba–La Paz exigiendo justicia por dos muertes en desbloqueo

Pobladores de Quillacollo bloquearon este martes la ruta que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro, exigiendo el esclarecimiento de la muerte de dos personas y los múltiples heridos registrados durante el operativo policial de desbloqueo en el botadero de Cotapachi, en la frontera con Colcapirhua.

La medida comenzó poco después de las 08:00 en la avenida Blanco Galindo y Capitán Ustaris, donde vecinos instalaron un bloqueo indefinido utilizando piedras y vehículos para cortar el tránsito. El pedido principal: que las autoridades identifiquen a los responsables del ataque que derivó en el fallecimiento de dos comunarios.

Los manifestantes también reclaman una solución definitiva al conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, que detonó primero el bloqueo en el botadero y luego el enfrentamiento con la Policía.

El dirigente Gonzalo Herrera confirmó que la protesta será indefinida y que se cerrarán distintos puntos de la avenida Blanco Galindo hasta ser escuchados.

El enfrentamiento ocurrió la mañana del lunes 8 de diciembre, cuando un contingente policial llegó para desbloquear la zona, que llevaba 12 días cerrada. Los movilizados utilizaron petardos y dinamita como advertencia, y la Policía respondió con agentes químicos, lo que desató una violenta confrontación.

El saldo: dos personas fallecidas y más de diez heridos, incluidos efectivos policiales.

