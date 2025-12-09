TEMAS DE HOY:
Policial

Quillacollo bloquea la vía Cochabamba–La Paz exigiendo justicia por dos muertes en desbloqueo

La protesta se instaló desde temprano este martes. Exigen esclarecer quiénes provocaron la tragedia durante el desbloqueo del botadero de Cotapachi.

Silvia Sanchez

09/12/2025 9:29

Cochabamba, Bolivia

Pobladores de Quillacollo bloquearon este martes la ruta que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro, exigiendo el esclarecimiento de la muerte de dos personas y los múltiples heridos registrados durante el operativo policial de desbloqueo en el botadero de Cotapachi, en la frontera con Colcapirhua.

La medida comenzó poco después de las 08:00 en la avenida Blanco Galindo y Capitán Ustaris, donde vecinos instalaron un bloqueo indefinido utilizando piedras y vehículos para cortar el tránsito. El pedido principal: que las autoridades identifiquen a los responsables del ataque que derivó en el fallecimiento de dos comunarios.

Los manifestantes también reclaman una solución definitiva al conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, que detonó primero el bloqueo en el botadero y luego el enfrentamiento con la Policía.

El dirigente Gonzalo Herrera confirmó que la protesta será indefinida y que se cerrarán distintos puntos de la avenida Blanco Galindo hasta ser escuchados.

El enfrentamiento ocurrió la mañana del lunes 8 de diciembre, cuando un contingente policial llegó para desbloquear la zona, que llevaba 12 días cerrada. Los movilizados utilizaron petardos y dinamita como advertencia, y la Policía respondió con agentes químicos, lo que desató una violenta confrontación.

El saldo: dos personas fallecidas y más de diez heridos, incluidos efectivos policiales.

