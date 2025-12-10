TEMAS DE HOY:
Chi Hyun Chung accidente vehicular Cotapachi

22ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Planea su cena navideña? Estos son los precios actualizados de la carne de cerdo

Los precios de la carne de cerdo registran una ligera baja en el mercado Abasto, con descuentos para clientes habituales, aunque se anticipan aumentos por la temporada navideña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/12/2025 21:15

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la carne de cerdo se convierte en uno de los productos más buscados por la población. En un recorrido realizado por el mercado antiguo Abasto, en Santa Cruz, se constató la situación actual de los precios.

Según los comerciantes del lugar, los precios por kilo se encuentran de la siguiente manera: el brazo a 31 bolivianos, las piernas a 33, la costilla y la chuleta a 41, el recorte a 21, el solomillo a 45 y el tocino o panceta a 73 bolivianos.

En comparación con la semana anterior, se ha registrado una ligera disminución de aproximadamente un boliviano por kilo, lo que representa un alivio para los consumidores. 

Sin embargo, advierten que los precios podrían subir nuevamente a medida que se acerquen Navidad y Año Nuevo, especialmente por la alta demanda de lechón, que actualmente se cotiza a 59 bolivianos el kilo.

"Mayormente los caseros y clientes habituales reciben un descuento, ya que queremos mantener la fidelidad y ofrecer precios justos", señaló uno de los vendedores.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD