¿Planea su cena navideña? Estos son los precios actualizados de la carne de cerdo

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la carne de cerdo se convierte en uno de los productos más buscados por la población. En un recorrido realizado por el mercado antiguo Abasto, en Santa Cruz, se constató la situación actual de los precios.

Según los comerciantes del lugar, los precios por kilo se encuentran de la siguiente manera: el brazo a 31 bolivianos, las piernas a 33, la costilla y la chuleta a 41, el recorte a 21, el solomillo a 45 y el tocino o panceta a 73 bolivianos.

En comparación con la semana anterior, se ha registrado una ligera disminución de aproximadamente un boliviano por kilo, lo que representa un alivio para los consumidores.

Sin embargo, advierten que los precios podrían subir nuevamente a medida que se acerquen Navidad y Año Nuevo, especialmente por la alta demanda de lechón, que actualmente se cotiza a 59 bolivianos el kilo.

"Mayormente los caseros y clientes habituales reciben un descuento, ya que queremos mantener la fidelidad y ofrecer precios justos", señaló uno de los vendedores.

Mira la programación en Red Uno Play