Noche de música y solidaridad: artistas cochabambinos unen fuerzas por la Navidad de los niños

El concierto solidario “Destino Sonrisa” reunirá este miércoles 10 de diciembre a más de diez artistas y grupos en la cancha 2 del Estadio Departamental Félix Capriles, en una iniciativa que intercambia música por solidaridad: la entrada es un juguete nuevo destinado a niñas y niños de las zonas más alejadas de Cochabamba.

La secretaria de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo invitó a la población a sumarse a la actividad, que ofrecerá una extensa cartelera musical cargada de sorpresas, alegría y buena energía.

“Vengan, súmense a esta campaña que busca dibujar una sonrisa en los rostros de los niños esta Navidad. La entrada es un juguete”, remarcó.

Entre los artistas confirmados están Sabor Sabor, Histeria, Jarana, Maroyu de Néstor Yucra, Paola Villarroel, Etiqueta Negra, Stéfany Aguilar, Éxtasis, La Revancha, entre otros.

La campaña nació en 2021 por iniciativa del gobernador Humberto Sánchez y es organizada por la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, el Sedepos, la Dirección de Culturas y Turismo, la Didede y otras reparticiones de la Gobernación.

Los juguetes recolectados serán distribuidos en Navidad en comunidades alejadas del departamento, llevando a los niños un gesto de solidaridad que busca regalar alegría, amor y una sonrisa.

