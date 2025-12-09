“Un cuartel de la corrupción”: exministro Ríos apunta a YPFB y pide ampliar las investigaciones

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que la corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se viene arrastrando desde hace al menos 15 años y sugirió que las investigaciones no deben limitarse a la estatal petrolera, sino extenderse a todas las empresas que mantenían relaciones comerciales con ella.

Ríos aseguró que existen indicios claros de malversación de fondos en la compra y venta de combustibles, adquisición de bienes y servicios, e incluso en la construcción de plantas como la de urea. Sin embargo, insistió en que es necesario investigar también a quienes recibían el combustible y a quienes se lo vendía.

Entre los casos que considera prioritarios, el exministro apuntó a YPFB Chaco, subsidiaria donde, según dijo, operaba “un cuartel de la corrupción”.

“¿Por qué no se hacen investigaciones en la empresa petrolera Chaco? Desde ahí operaba un cuartel de la corrupción. Les estamos mandando un indicio: pregunten a la gente que trabajaba qué sucedía ahí. A medida que pasa el tiempo, las computadoras y los documentos van desapareciendo poco a poco”, advirtió.

Sobre el daño económico ocasionado por estos hechos, Ríos señaló que aún es prematuro hablar de cifras y pidió esperar los resultados oficiales de las investigaciones.

“La corrupción en YPFB ha sido monumental en la compra y venta de combustibles, en la compra de bienes y servicios, y ni qué decir en la construcción de plantas donde no deberían haberlo hecho, por ejemplo la planta de urea”, sostuvo.

