“Nunca más lo vamos a ver”: velan a Pablo Padilla, profesor que murió en los enfrentamientos en Cotapachi

El velorio de Pablo Padilla continúa este martes en medio de un profundo clima de dolor y consternación. El profesor de música, de 38 años, perdió la vida el lunes durante los enfrentamientos registrados en la zona de Cotapachi. Su familia asegura que él solo estaba retornando a casa después de entregar notas a sus estudiantes.

Entre velas, sollozos y el sonido ahogado de los rezos, su hermano describe el inmenso vacío que deja su partida.

“Nos sentimos muy, muy dolidos con todo lo que ha sucedido, con la Policía Boliviana y con el Gobierno Autónomo de Colcapirhua. Nos han matado, nos han masacrado. Todo Cotapachi está de luto”, manifestó con la voz entrecortada.

Según el testimonio familiar, Pablo no participaba de las movilizaciones. Solo pasaba por la zona cuando escuchó gritos de auxilio.

“Mi hermano era profesor. Ha ido a entregar notas al paso y cuando estaba retornando la gente ha pedido auxilio. Cuando ha ido a auxiliar, ha sido atacado por la Policía, ha sido disparado en el corazón… y hoy está aquí, a nuestro lado, por última vez. El último adiós… y nunca más lo vamos a ver”, relató su hermano.

La muerte del docente deja una herida profunda, especialmente en su hija de 13 años, a quien él cuidaba y acompañaba todos los días.

“Tiene una hija de 13 años, él se hacía cargo. Él la llevaba a la escuela… y ahora, ¿quién la va a llevar? ¿Quién se va a hacer cargo de ella?”, lamentaron, entre lágrimas, sus familiares.

La familia exige justicia y pide que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su muerte, mientras la comunidad entera despide a un maestro querido y un padre dedicado.

