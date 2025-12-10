Segundo atraco en menos de 48 horas en un surtidor de la av. Cristo Redentor

La noche de este martes, un surtidor ubicado entre el segundo y tercer anillo de la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz, fue escenario de un nuevo atraco, apenas 24 horas después de un hecho similar en la misma vía.

“Llegaron a robar a uno de mis colegas. Se llevaron dinero de una de las bombas, pero no sé cuánto”, relató un trabajador del lugar.

Efectivos de la Policía y la Fiscalía acudieron al lugar para tomar declaraciones e iniciar la revisión de las cámaras de seguridad. De forma extraoficial, se informó que los autores habrían llegado a pie y escaparon tras el robo.

El caso genera preocupación, ya que se trata del segundo atraco en menos de 48 horas en la avenida Cristo Redentor. El primer incidente se registró la noche del lunes, entre el séptimo y octavo anillo, también en un surtidor.

Las autoridades aún no han confirmado el monto sustraído. Las investigaciones continúan.

Mira la programación en Red Uno Play