Santa Cruz: sujetos armados asaltan surtidor en la avenida Banzer y escapan en motocicleta

Una estación de servicio fue asaltada la noche de este lunes en la ciudad de Santa Cruz, sobre la avenida Banzer, entre el séptimo y octavo anillo.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30, cuando al menos dos sujetos armados llegaron en motocicleta y, tras realizar disparos al aire, intimidaron a las trabajadoras del surtidor.

Bajo amenazas, las víctimas se vieron obligadas a entregar el dinero en efectivo que había en la estación. Luego del atraco, los delincuentes huyeron sin dejar heridos.

Según información preliminar, aún no se ha cuantificado el monto exacto de dinero sustraído. Personal de la Policía Boliviana llegó al lugar y realiza el levantamiento de evidencias para esclarecer el caso, además de la revisión de las cámaras de seguridad.

Testigos señalaron que el atraco ocurrió mientras se cargaba combustible a una motocicleta, momento en el que dos personas realizaron disparos y procedieron a sustraer el dinero, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras escuchar las detonaciones, los trabajadores de la estación alertaron a la Policía, mientras las víctimas quedaron en estado de shock.

La Policía activó un operativo de búsqueda de los autores y se espera un informe oficial sobre el hecho. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Julio Valdiviezo, llegó al lugar y lidera las investigaciones junto al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Mira la programación en Red Uno Play