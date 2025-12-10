Tras varios días de paro indefinido, los comerciantes de menudencia decidieron este miércoles levantar la medida de presión luego de alcanzar acuerdos con siete frigoríficos privados para la reducción gradual de precios.

Los comercializadores señalaron que, si bien la baja inicial en los precios no es significativa, existe el compromiso de continuar ajustándolos paulatinamente en los próximos días.

Este avance permitió que los puestos de venta reabrieran y que la atención retornara a la normalidad en los principales centros de abasto.

Actualmente, los precios reportados por los comerciantes son los siguientes:

Corazón: 38 bolivianos el kilo

Panza: 40 bolivianos el kilo

Hígado: 30 bolivianos el kilo

Los comerciantes esperan que las negociaciones continúen avanzando y que se logre una solución definitiva para evitar futuros conflictos por el precio de la menudencia.

