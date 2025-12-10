TEMAS DE HOY:
Comerciantes de menudencia levantan paro tras llegar a acuerdos con frigoríficos

El sector llegó a un acuerdo con siete frigoríficos privados para una reducción gradual de precios, lo que permitió reabrir los puestos y restablecer la atención al público.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/12/2025 7:47

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras varios días de paro indefinido, los comerciantes de menudencia decidieron este miércoles levantar la medida de presión luego de alcanzar acuerdos con siete frigoríficos privados para la reducción gradual de precios.

Los comercializadores señalaron que, si bien la baja inicial en los precios no es significativa, existe el compromiso de continuar ajustándolos paulatinamente en los próximos días.

Este avance permitió que los puestos de venta reabrieran y que la atención retornara a la normalidad en los principales centros de abasto.

Actualmente, los precios reportados por los comerciantes son los siguientes:

  • Corazón: 38 bolivianos el kilo

  • Panza: 40 bolivianos el kilo

  • Hígado: 30 bolivianos el kilo

Los comerciantes esperan que las negociaciones continúen avanzando y que se logre una solución definitiva para evitar futuros conflictos por el precio de la menudencia.

 

