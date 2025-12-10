Captan por primera vez a un agujero negro expulsando un 'ovni' a gran velocidad

Por primera vez se detectó una impresionante explosión de rayos X proveniente de un agujero negro supermasivo, que generó vientos de enorme potencia y expulsó material al espacio a velocidades jamás registradas, informó este martes la Agencia Espacial Europea (ESA).

Situado en la galaxia espiral NGC 3783, a 130 millones de años luz de la Tierra, el agujero negro posee una masa equivalente a 30 millones de soles. Este objeto astronómico alimenta el núcleo galáctico activo (AGN, por sus siglas en inglés), una zona brillante en el centro de la galaxia donde devora materia rápidamente y libera enormes cantidades de energía.

El reciente evento se inició con un brillante estallido de rayos X, que fue registrado por los telescopios espaciales XMM-Newton y XRISM. A medida que el resplandor disminuía, el agujero negro produjo vientos ultrarrápidos que expulsaron gas de su disco de acreción a casi 60.000 kilómetros por segundo, aproximadamente una quinta parte de la velocidad de la luz.

¿Cómo se originó este fenómeno?

Los científicos explican que estos vientos podrían producirse cuando los campos magnéticos del disco de acreción se "desenredan" repentinamente, liberando energía y expulsando material, de modo similar a la eyección de masa coronal (CME) de una estrella, aunque a una escala casi inimaginable.

Una CME se origina cuando el plasma caliente es expulsado por una estrella hacia el espacio, mientras que un agujero puede generar erupciones similares, aunque 10.000 millones de veces más potentes.

El investigador Liyi Gu señaló que el fenómeno constituye "una oportunidad única" para investigar cómo se producen los flujos ultrarrápidos (UFO, por sus siglas en inglés), un término que curiosamente es similar a la abreviatura en inglés de objeto volador no identificado (ovni).

Esto hallazgos, publicados en la revista Astronomy & Astrophysics, brindan nueva información sobre cómo los agujeros negros no solo atraen materia, sino que en determinadas condiciones también pueden expulsarla al espacio.

