¡Terrible! Mujer es hallada muerta en un árbol tras asistir a una fiesta

Un trágico hecho se registró el pasado fin de semana en Salta, Argentina, donde una mujer de 32 años fue hallada muerta en un árbol. La víctima fue identificada como Silvina V., agente del Servicio Penitenciario Provincial y madre de un adolescente de 13 años.

De acuerdo con el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades tras encontrarse con la escena. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer estaba colgada en un árbol ubicado en uno de los accesos al barrio Santa María de los Nogales. A pocos metros se encontraba su vehículo, un VW Gol, con la puerta de la acompañante abierta y la música a alto volumen.

La familia de Silvina rechazó la posibilidad de que la mujer se haya quitado la vida y solicitó a las autoridades profundizar la investigación, alegando que existen varias inconsistencias

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento, y que el deceso habría ocurrido durante las primeras horas del domingo.

La noche previa, Silvina había asistido a una fiesta en una vivienda del barrio Limache, junto a su pareja, su hermano y otras personas. Según sus familiares, desde que se conoció la noticia, las versiones de los presentes comenzaron a presentar contradicciones, lo que incrementa las dudas sobre lo sucedido.

Los allegados insistieron en que el caso sea investigado a fondo para esclarecer las circunstancias de la muerte.

