Política

Rafael Quispe sobre la captura de Arce: “Es el primer pez gordo del Fondo Indígena”

El exdiputado Rafael Quispe pide que la condena no sea solo cárcel, sino que se obligue a la devolución de los recursos malversados que estaban destinados a los más pobres.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/12/2025 17:29

Escuchar esta nota

El exdiputado y activista Rafael Quispe reaccionó a la aprehensión del expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena, calificando el hecho como la detención de un “pez gordo” y exigiendo a la justicia que priorice la recuperación de los recursos públicos por encima de la condena penal.

“La otra vez decía agarren a los peces gordos, no solamente a los ispsis, (Arce) es el primer pez gordo que se está deteniendo. No solo deberían llevarlo a la cárcel, el pueblo boliviano quiere que se recupere el dinero del Fondo Indígena, que estaba dispuesto para los más pobres”, declaró Quispe.

Sostuvo que Luis Arce es el responsable de haber transferido los recursos del polémico Fondo Indígena. Ante esta situación, manifestó su deseo de que la justicia actúe con firmeza y sin contemplaciones.

Además, hizo un llamado explícito a las autoridades judiciales para que dispongan la detención preventiva de Arce y eviten que se repitan situaciones que hoy se critican, haciendo referencia al caso del exgerente de Emapa, Franklin Flores.

Recordó que Luis Arce, en su calidad de miembro del Directorio del Fondo Indígena y ministro de Economía, autorizó mediante resolución ministerial la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares.

 

