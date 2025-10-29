Rodrigo Paz pide a Luis Arce permanecer en el país tras concluir su mandato

Antes de emprender viaje a los Estados Unidos, el presidente electo, Rodrigo Paz, envió este miércoles un mensaje al presidente Luis Arce, solicitándole que no abandone el país al concluir su mandato, el próximo 8 de noviembre, cuando se realizará el acto oficial de transmisión de mando.

“Yo le he pedido al presidente Arce que, si no va a ser parte del día 8 de la transición, que no se vaya del país, porque creo que el que ha sido ministro y luego presidente es el señor Arce, y creo que lo necesitamos en Bolivia para hacerle muchas consultas del porqué hay muchos problemas en Bolivia”, manifestó Paz.

El mandatario electo remarcó que será necesario contar con la presencia de Arce en el país para que pueda explicar las causas de la actual situación económica y otros temas de gestión.

“Le pido, por favor, que no se vaya antes o después. Tendremos que pedirle consultas, explicaciones de los motivos de por qué está así la economía y tendremos que tenerlo a mano como cualquier otro boliviano”, añadió.

Paz confirmó además que aún está pendiente una reunión entre ambas autoridades para coordinar los detalles logísticos y protocolares de la transmisión de mando presidencial, que se realizará el 8 de noviembre en la ciudad de La Paz.

El presidente electo viajó este miércoles a los Estados Unidos para sostener reuniones previas a su posesión, centradas en temas de cooperación internacional y fortalecimiento institucional, y se prevé su retorno al país antes del acto oficial de asunción al mando.

