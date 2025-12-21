Elecciones Subnacionales 2026: TSE oficializa nuevas fechas para la verificación de requisitos y paridad de género

Tras ampliar el plazo de inscripción de candidaturas hasta el 26 de diciembre, el Órgano Electoral (OEP) ajustó las actividades posteriores del calendario. El periodo de sustitución de candidatos por renuncia se extenderá hasta febrero de 2026.
21/12/2025 18:18
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de un instructivo oficial emitido este 21 de diciembre, ha ratificado la modificación del calendario electoral para las Elecciones Subnacionales 2026. El documento, firmado por el Secretario de Cámara, Luis Fernando Arteaga, establece con precisión los nuevos plazos para la verificación de documentos y el control de paridad.
Cronograma actualizado de actividades
Con la ampliación del plazo de inscripción de candidaturas (Actividad 18) hasta el próximo viernes 26 de diciembre, se han reprogramado las siguientes tareas críticas para los Tribunales Electorales Departamentales (TED):
Instrucción a los Tribunales Departamentales
El instructivo TSE-PRES-SC N° 047/2025 califica estas modificaciones como de carácter urgente. En este sentido, el TSE ha recomendado a los tribunales de cada departamento notificar de inmediato a todas las organizaciones políticas y alianzas que participan en el proceso para evitar confusiones en los plazos legales.
Según el reglamento vigente, la inscripción debe realizarse de forma digital e impresa. El incumplimiento de los principios de paridad o la falta de documentos habilitantes en los plazos ahora establecidos —que culminan con la entrega de informes el 5 de enero— podría derivar en la inhabilitación de listas completas.
Mira la programación en Red Uno Play
19:00
19:55
21:00
22:30
23:30
19:00
19:55
21:00
22:30
23:30