Elecciones Subnacionales 2026: TSE oficializa nuevas fechas para la verificación de requisitos y paridad de género

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de un instructivo oficial emitido este 21 de diciembre, ha ratificado la modificación del calendario electoral para las Elecciones Subnacionales 2026. El documento, firmado por el Secretario de Cámara, Luis Fernando Arteaga, establece con precisión los nuevos plazos para la verificación de documentos y el control de paridad.

Cronograma actualizado de actividades

Con la ampliación del plazo de inscripción de candidaturas (Actividad 18) hasta el próximo viernes 26 de diciembre, se han reprogramado las siguientes tareas críticas para los Tribunales Electorales Departamentales (TED):

Sustitución de candidaturas por renuncia: Se habilitará un periodo de 45 días, desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026.

Verificación de requisitos: Los TED tendrán 8 días, del 27 de diciembre al 3 de enero, para revisar que toda la documentación presentada por los postulantes esté en orden.

Control de paridad y alternancia: Entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, se verificará estrictamente que las listas cumplan con la equidad de género establecida por ley.

Informes finales: El 5 de enero de 2026, las Secretarías de Cámara deberán entregar los informes de revisión a las Salas Plenas de cada departamento.

Instrucción a los Tribunales Departamentales

El instructivo TSE-PRES-SC N° 047/2025 califica estas modificaciones como de carácter urgente. En este sentido, el TSE ha recomendado a los tribunales de cada departamento notificar de inmediato a todas las organizaciones políticas y alianzas que participan en el proceso para evitar confusiones en los plazos legales.

Según el reglamento vigente, la inscripción debe realizarse de forma digital e impresa. El incumplimiento de los principios de paridad o la falta de documentos habilitantes en los plazos ahora establecidos —que culminan con la entrega de informes el 5 de enero— podría derivar en la inhabilitación de listas completas.

