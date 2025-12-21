"Saben que será difícil sacarme": Con orden de aprehensión vigente, Evo advierte desde el Trópico

El expresidente Evo Morales, durante su programa dominical, afirmó que desde la semana pasada recibió información sobre un presunto plan del Ejército, el cual contaría con asesoramiento de la DEA y presencia israelí.

De acuerdo con Morales, el supuesto plan estaría dirigido a intervenir en el Trópico de Cochabamba y tendría como objetivo su detención. En ese contexto, mencionó al general Jaramillo y sostuvo que se habría evaluado la dificultad de ejecutar dicha acción debido a la reacción que podría generar en la población de la región.

“El plan era detener a Evo Morales, pero saben que será difícil sacarlo porque la gente se va a levantar”, manifestó el exmandatario durante su intervención.

Asimismo, Morales afirmó que, según la información que le fue proporcionada, se habría considerado como alternativa ingresar a la zona del Lauca, causar muertes y luego retirarse del lugar. Indicó también que algunos militares, le habrían expresado su negativa a participar en un operativo de esa naturaleza por el riesgo que implicaría.

“El pueblo está organizado para defenderse”, sostuvo Morales, al referirse a la capacidad de movilización de los habitantes del Trópico.

El caso penal contra Evo se originó en octubre de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales, por el presunto delito de trata de personas, tras una denuncia por haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien tuvo una hija, durante su mandato presidencial, según las investigaciones fiscales.

Mire el video:

