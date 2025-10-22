Paz afirma que los traidores a la Patria deben rendir cuentas a la justicia y a toda Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó que quienes traicionaron a la Patria deben rendir cuentas ante la justicia y ante el pueblo boliviano. La declaración fue realizada durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, del medio internacional CNN, donde el mandatario electo criticó duramente el manejo económico del gobierno de Evo Morales.

Paz cuestionó el destino de los ingresos obtenidos por la exportación de gas natural durante la gestión de Morales, asegurando que esos recursos fueron mal administrados y generaron endeudamiento para el país.

“Sesenta mil millones de dólares del gas... Nos aisló a través del ejercicio político de Evo. Y con esto vuelvo a reiterar: esta es la peor traición que se le hizo al país históricamente, desde la Guerra del Chaco, desde la construcción de la Patria”, afirmó Paz.

El presidente electo calificó el despilfarro de los recursos como un daño histórico al desarrollo nacional, señalando que fue el resultado de una política basada en el uso partidario de los fondos públicos.

“Fue un esfuerzo nacional de 40, 50 o 70 años. Llega él y se gasta 60.000 millones. En nuestra vida habíamos tenido tantos recursos, y hoy el hombre dice que el voto no es prestado. Tus procesos son tus procesos, pero vas a tener que explicarle al país por qué despilfarraste esos millones, porque es deuda interna y externa”, subrayó.

Paz aseguró que su gobierno impulsará una línea de transparencia y rendición de cuentas, y que confía en que la justicia boliviana actuará de manera independiente para esclarecer responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos durante los años de bonanza económica.

“Los traidores a la Patria tienen que rendirle cuentas a la justicia y a toda Bolivia”, enfatizó el presidente electo.

