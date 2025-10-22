TSE pide respetar resultados del proceso electoral

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, exhortó este miércoles a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a respetar los resultados del proceso electoral, destacando que la jornada de votación se desarrolló con normalidad y transparencia, según los informes de las misiones de observación nacionales e internacionales.

“Consideramos importante y exhortamos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a que respeten los resultados del proceso electoral, más aún cuando todas las misiones de observación y acompañamiento, tanto nacionales como internacionales, han destacado el impecable desarrollo de la jornada de votación y el desempeño exitoso del SIREPRE”, afirmó Hassenteufel en conferencia de prensa.

La autoridad electoral recordó que los reclamos, observaciones o impugnaciones deben presentarse en las mesas de sufragio y luego ratificarse ante los tribunales electorales departamentales, conforme establece la normativa vigente. “De no cumplirse con la previsión legal, se produce la preclusión”, lo que impide que una observación sea considerada posteriormente”.

Hassenteufel informó además que la Alianza Libre acreditó delegados en la mayoría de las mesas de votación de los nueve departamentos y que en ninguna de ellas se registraron impugnaciones o reclamos durante el cómputo departamental.

Asimismo, recordó que todas las fuerzas políticas firmaron un acuerdo previo con el Órgano Electoral, mediante el cual se comprometieron a respetar los resultados finales que emitirá oficialmente el TSE.

“Respetar los resultados, aceptarlos con hidalguía y contribuir a la paz social es una muestra de verdadera grandeza”, sostuvo el presidente interino del TSE, remarcando que la madurez democrática.

