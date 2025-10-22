Cochabambino conquista oro en Olimpiadas Matemáticas de Nueva York

Cochabamba celebra el logro de Juan David Díaz, quien se consagró con la medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemática, realizadas en Nueva York, Estados Unidos, donde compitió con más de 1.000 estudiantes de todo el mundo.

“Me siento primeramente muy feliz de llegar a ganar la medalla de oro en otro país. Es una experiencia muy hermosa que nunca voy a olvidar, es única”, expresó Juan David, visiblemente emocionado. “También estoy muy agradecido y satisfecho, porque esto no es una inversión de poco tiempo. Llevo hartos años estudiando las Olimpiadas de Matemáticas, ya que son muy diferentes a las curriculares de la escuela”, agregó.

Sobre su experiencia en Nueva York, contó: “El viaje fue de cinco días. Casi todos los días hicimos turismo con los demás participantes, convivimos con distintos países, compartimos culturas… y un día tuvimos el examen en la Universidad de Columbia. El penúltimo día nos dieron los resultados, ahí fue cuando me enteré que fui ganador de la medalla de oro”.

El joven talento también dejó un mensaje inspirador para otros estudiantes: “Nunca se rindan, nunca dejen de creer en sus sueños. Tus talentos pueden venir de donde menos te esperas”.

Además, Juan David adelantó que seguirá preparándose para nuevas competencias: “Voy a seguir preparándome hasta el final, para participar en otras olimpiadas y ligas mayores”.

Con su esfuerzo y dedicación, Juan David se convierte en un ejemplo de constancia y pasión, demostrando que los sueños sí se pueden alcanzar.

