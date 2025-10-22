A 40 años de su estreno, reestrenarán 'Back to the future' en cines

Universal Pictures reestrenará en cines la exitosa película 'Back to the furure' ('Volver al futuro') el próximo 31 de octubre con motivo del 40 aniversario de la cinta dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg.

El film, "redefinió la ciencia ficción y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones", destacó este miércoles el estudio cinematográfico estadounidense en un comunicado.

Estrenada originalmente en 1985, 'Back to the future' marcó un antes y un después en la historia del cine.

Protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, la película se convirtió en un éxito instantáneo, liderando la taquilla mundial y consolidándose como una de las producciones más emblemáticas de los años 80.

'Back to the future' relata las aventuras de Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja al pasado a través de una máquina del tiempo desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron y enamoraron.

Acompaña en ese viaje al joven McFly el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd), creador del DeLorean (DMC-12), el vehículo en el que se trasladan a través del tiempo.

Tras su estreno, la película se convirtió en la más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo.

Ese éxito dio lugar a una trilogía, completada por 'Back to the future II' ('Volver al futuro II'), en 1989, y 'Back to the future III' ('Volver al futuro III') (1990).

La película tuvo también una versión animada y un videojuego basado en la primera cinta.

