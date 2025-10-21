Alejandro Landero, ícono de telenovelas, vive en situación de calle junto a sus mascotas

Alejandro Landero, actor mexicano que conquistó a la audiencia con su participación en telenovelas clásicas de Televisa como Rosa Salvaje (1988), se encuentra actualmente en situación de calle en la colonia Condesa de Ciudad de México. Lo acompaña su perrita Max y cuatro gatitos, animales a los que asegura no abandonará bajo ninguna circunstancia.

En un video que circula en redes sociales, Landero se muestra sereno y agradecido por la ayuda que ha recibido de vecinos y seguidores. “Estoy pasando por una situación difícil, una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y te pone a las personas correctas en tu vida”, comentó el actor.

Vecinos de la zona, encabezados por Verónica Hernández, han solicitado apoyo para que Landero pueda acceder a un albergue temporal que acepte mascotas. La comunidad local ha promovido la iniciativa en redes sociales, generando una ola de mensajes de solidaridad y preocupación por su bienestar.

El actor explicó en entrevista con TVNotas que su situación no se debe a abandono familiar. “Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han apoyado. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, donde tengo planes y proyectos, pero la ayuda que esperaba no se concretó”, relató. Además, mencionó un problema legal relacionado con el departamento donde residía, lo que lo obligó a salir del inmueble en los últimos 15 días.

“No iba a dejar a mis ‘niños’, somos una unidad familiar: un perro y cuatro gatos. Por eso estoy aquí, no por falta de apoyo”, enfatizó Landero. A pesar de la viralización de su situación, el actor mantiene la esperanza de trasladarse a Puerto Vallarta y promover la inclusión de personas con discapacidades y neurodivergencias.

La aparición de Landero en una banca pública frente al antiguo recinto musical El Plaza Condesa ha despertado la solidaridad de vecinos, seguidores y figuras del medio, quienes esperan contribuir a que el actor retome sus proyectos y pueda vivir junto a sus mascotas en un entorno seguro.

Mira la programación en Red Uno Play