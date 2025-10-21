TEMAS DE HOY:
Tragedia en Colcapirhua: Apuñaló a su esposo y asegura que lo hizo en defensa propia

Una mujer de 32 años apuñaló a su pareja en medio de una presunta agresión. El hombre murió y ella fue aprehendida; asegura que actuó en defensa propia.

Ligia Portillo

21/10/2025 8:25

Tragedia en Colcapirhua: Apuñaló a su esposo y asegura que lo hizo en defensa propia. Foto: Red Uno
Colcapirhua, Cochabamba

Una mujer de 32 años fue aprehendida tras asesinar a su esposo de 34 años en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba. La mujer aseguró que actuó en defensa propia, luego de que su pareja la agrediera con golpes de puño y patadas durante una discusión.

El hecho se registró el pasado domingo, día de las elecciones generales. Según el relato preliminar, la pareja comenzó una pelea que escaló en cuestión de minutos. La mujer, presuntamente para defenderse, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló al hombre a la altura del pecho.

Gravemente herido, el hombre fue llevado a un hospital del municipio, donde los médicos constataron una herida profunda en el tórax. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre falleció minutos después.

Tras el deceso, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió al domicilio de la pareja, donde encontró a la esposa del fallecido. Fue aprehendida y trasladada a dependencias policiales para la investigación.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público. El cuerpo del hombre fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley, que permitirá determinar las causas exactas de su muerte.

 

