El Tribunal Electoral Departamental de Potosí concluyó el cómputo oficial de las 2.377 actas habilitadas, alcanzando el 100% de las mismas. De acuerdo con los resultados finales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró una contundente victoria con 249.402 votos (63,38%), mientras que la Alianza Libre obtuvo 144.122 votos (36,62%).

En total, se registraron 429.853 votos emitidos, de los cuales 393.524 fueron válidos (91,55%), 5.589 blancos (1,30%) y 30.740 nulos (7,15%).

Potosí concluye el cómputo oficial al 100%: PDC se impone con más del 63% de los votos. Foto: Captura de pantalla

El padrón electoral habilitado en el departamento alcanzó los 487.029 ciudadanos, con una participación superior al 88%, reflejando un alto compromiso cívico de la población potosina.

Con estos resultados, Potosí se suma a los departamentos que ya cerraron el cómputo oficial de la segunda vuelta, marcando una tendencia clara en la preferencia electoral.

