Plan 3.000: enfrentamientos entre barras bravas desatan el "miedo" en el barrio San Martín

Momentos de pánico vivieron los vecinos del barrio San Martín, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, luego de que se registraran violentos enfrentamientos entre supuestas barras bravas. La situación generó temor entre los habitantes, que tuvieron que pedir auxilio a la Policía.

Efectivos policiales llegaron al lugar con equipos antimotines para controlar el disturbio, sin embargo, los jóvenes implicados ya se habían dispersado.

Los vecinos aseguran que este tipo de enfrentamientos son constantes y que cada noche viven con miedo. “Son grupos que vienen y no dejan descansar a la gente, arrojan piedras a las casas, no hay policía, y son protegidos porque son menores de edad. Son grupos de pandillas, no podemos defendernos, son hartos”, denunció Juan Carlos, vecino del barrio.

Otro ciudadano, Reinaldo Torrico, relató que los agresores portan machetes y lanzan petardos para intimidar. “Vienen con machetes y piedras, queremos saber dónde están sus padres, vamos a organizarnos para atraparlos y entregarlos a la policía”, manifestó.

Desde las juntas vecinales también exigieron una respuesta urgente de las autoridades. “Pedimos más seguridad, no queremos lamentar decesos”, advirtió Jorge Céspedes, secretario de Seguridad Ciudadana del sector.

Los vecinos piden mayor presencia policial y patrullajes permanentes para evitar que la violencia siga perturbando la tranquilidad del barrio San Martín.

