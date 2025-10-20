TEMAS DE HOY:
Accidente múltiple involucra un minibús con maletas electorales y deja siete heridos

Un conductor que se daba a la fuga provocó una serie de colisiones en la avenida Blanco Galindo, involucrando un minibús que transportaba maletas electorales y dejando siete personas heridas, algunas de gravedad.

Ligia Portillo

20/10/2025 14:19

Choque múltiple involucra minibús con maletas electorales y deja siete heridos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un motorizado que se dio a la fuga tras protagonizar un accidente provocó una cadena de colisiones en la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba. El hecho afectó a varios vehículos, entre ellos un minibús que transportaba maletas electorales, y dejó un saldo de siete personas heridas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:30. Según informó Fernando Aragón, Subdirector de Tránsito, un automóvil blanco conducido por Y. D. S. A., de 26 años, transitaba por el carril sur de la avenida a la altura del kilómetro 7 cuando colisionó inicialmente con otro vehículo. Tras este primer impacto, el conductor se dio a la fuga.

Durante su huida, el vehículo continuó hacia Cochabamba y, a la altura del kilómetro 5, realizó una maniobra prohibida, atravesó la jardinera central e invadió el carril contrario, chocando frontalmente contra un minibús de color plomo. A raíz del impacto, el minibús colisionó contra un vehículo de transporte pesado estacionado.

El minibús transportaba personal del Tribunal Departamental Electoral (TED) encargado del traslado de maletas electorales de la unidad educativa Sergio Almaraz Paz.

El conductor del automóvil fue aprehendido. No contaba con autorización para circular y se espera el resultado del examen médico de alcoholemia. Como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la clínica Álvarez y a la clínica Los Bosques.

 

