El cómputo oficial de votos avanza a paso firme en Cochabamba. Hasta media mañana de este lunes 20 de octubre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) reportó un avance del 50,24% de actas electorales procesadas, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025.

La sesión pública de Sala Plena se instaló la noche del domingo en el Centro Departamental de Cómputo, ubicado en el hotel Regina, en el municipio de Tiquipaya. En el acto participaron vocales del TED, delegados de organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales, además de representantes del control social y medios de comunicación.

La presidenta del TED Cochabamba, Ruth Pontejo Claros, destacó la importancia de esta etapa del proceso electoral y valoró la participación cívica de la población. Por su parte, el secretario de Cámara a.i., Eddy Mejía, recordó que el cómputo es un acto público y que debe concluir en un plazo máximo de siete días.

Avanza el cómputo oficial en Cochabamba: el TED ya procesó más del 50% de las actas. Foto: TED

Asimismo, el jefe de Tecnologías del TED, Franz Achá, fue el encargado de realizar la puesta en cero del sistema informático electoral, garantizando que el conteo se realice sobre una base de datos limpia y sin pruebas previas.

En total, el TED deberá computar 6.346 actas correspondientes a las mesas de sufragio habilitadas en todo el departamento. Las actas de las zonas más alejadas se prevé que lleguen recién este martes, por lo que las autoridades estiman finalizar el conteo entre el martes por la tarde y el miércoles.

El trabajo continúa sin pausas en la sala plena del TED, donde los observadores internacionales verifican la transparencia y el desarrollo normal del proceso electoral.

La ciudadanía puede seguir el avance del cómputo en tiempo real a través de la plataforma oficial del Órgano Electoral Plurinacional: https://computo.oep.org.bo.

