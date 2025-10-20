Cochabamba: Rescatan a cachorros temblando y sin comida en el Mercado La Pampa

Operativo de zoonosis en el Mercado La Pampa de Cochabamba, dejó al descubierto el abandono de varios animales en casetas de venta de mascotas.

Según explicó el Dr. Sandagorda, encargado del operativo, algunas mascotas no habían recibido agua ni alimento durante dos días, debido a que sus propietarios no pudieron trasladarse a sus casetas durante las elecciones del fin de semana. “Estamos observando caseta número 14, donde los animalistas permanecen en el interior”, informó.

La ley 1147 establece que los animales no pueden permanecer más de ocho horas sin cuidado básico dentro de un domicilio o caseta comercial. Por ello, las autoridades evaluarán el estado de cada animal y, de ser necesario, trasladarán algunos para recibir atención veterinaria inmediata.

“El objetivo es verificar las condiciones de los animalitos. No exageraremos, pero actuaremos conforme a la norma vigente si encontramos descuido o maltrato”, señaló Sandagorda.

El operativo también busca concienciar a los propietarios sobre la responsabilidad de mantener a sus mascotas con alimentación, agua y cuidado continuo, incluso durante días festivos o eventos electorales.

Los vecinos del mercado reportaron escuchar maullidos y llantos provenientes de las casetas, lo que evidenció la gravedad de la situación. El procedimiento continuará hasta que todas las casetas sean revisadas y los animales reciban la atención necesaria.

Mira la programación en Red Uno Play