¡Increíble! Pescador captura un gigantesco pirarucú de 150 kg en la Amazonía

Un pescador local de Brasil sorprendió a toda su comunidad al atrapar un gigantesco pirarucú de 150 kilogramos, un ejemplar excepcionalmente raro por su tamaño y ser escaso. La captura fue registrada en video por uno de sus compañeros, dejando constancia de la magnitud del suceso.

El pirarucú es considerado uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaz de superar los tres metros de longitud.

A pesar de su enorme tamaño, es un depredador ágil, que se alimenta de peces y crustáceos, e incluso puede saltar hasta dos metros fuera del agua para atrapar aves desprevenidas.

Este tipo de capturas del pirarucú son cada vez más infrecuentes debido a la disminución de su población, lo que hace que cada aparición sea un evento memorable para las comunidades ribereñas de la Amazonía.

Mira el video:

