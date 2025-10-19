¡Salvada dos veces! La increíble odisea de una gatita en Moscú (Video)

En Moscú, una pequeña gatita vivió una doble aventura que podría ser digna de película. Todo comenzó cuando el felino se extravió en plena autopista, justo cuando los vehículos pasaban a toda velocidad. Una mujer, con reflejos dignos de una heroína, logró rescatarla justo antes de que fuera atropellada. Con la ayuda de otro conductor que detuvo el tráfico, la gatita fue puesta a salvo… o eso parecía.

Al intentar colocarla debajo del asiento de su coche para protegerla, la traviesa felina encontró un escondite mucho más arriesgado: se coló debajo de los pedales y desapareció. Lo que siguió fue una verdadera odisea mecánica: los rescatistas tuvieron que desmontar varias partes del automóvil hasta que finalmente dieron con la pequeña, atrapada en un espacio tan reducido detrás del salpicadero que solo cabía una mano.

Tras minutos de tensión y maniobras delicadas, la gatita fue rescatada por segunda vez, ilesa pero con una historia que quedará para siempre en los libros de “hazañas felinas extremas”.

Un video que registra toda la escena se ha vuelto viral, dejando a los internautas boquiabiertos ante la valentía de la mujer y la habilidad de la pequeña superviviente.

¡Una doble salvación que demuestra que los héroes pueden ser de dos y cuatro patas!

Mira los videos:

Mira la programación en Red Uno Play