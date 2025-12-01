VIDEO: Hincha del Flamengo prende fuego a una camiseta del Palmeiras y sufre una explosión

La histórica coronación de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores de América terminó empañada por una ola de violencia, descontrol y actos vandálicos que se desataron dentro y fuera del estadio en Río de Janeiro. Lo que debía ser una celebración multitudinaria por el cuarto título continental del club brasileño, rápidamente se convirtió en una noche marcada por enfrentamientos, destrozos y heridos.

Según relataron testigos, grupos de aficionados de distintos equipos protagonizaron choques violentos en plena vía pública: algunos recibieron impactos de balas de goma, otros resultaron heridos por cortes y quemaduras provocadas durante actos de provocación contra hinchas rivales. Entre los incidentes más graves se registraron el robo de banderas, camisetas y artículos del equipo derrotado, que luego fueron destruidos con cuchillos, objetos punzocortantes e incluso fuego, escenas que hoy circulan de manera masiva en redes sociales.

Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió en un andén del estadio, donde un aficionado —cuya identidad aún no ha sido establecida— se volvió viral tras intentar quemar una camiseta del Palmeiras. El sujeto roció la prenda con lo que parecía ser gasolina y le prendió fuego, entre risas y gritos. Sin embargo, en cuestión de segundos las llamas se expandieron de forma descontrolada hasta envolver su propio cuerpo. El hombre corrió desesperado mientras otros fanáticos intentaban auxiliarlo antes de que las llamas lo consumieran por completo.

El caos desatado obligó a la Policía de Río de Janeiro a intervenir de inmediato para intentar contener a los grupos violentos. Las autoridades reportaron saqueos en tiendas cercanas, agresiones, destrozos y una celebración que, por momentos, se transformó en un escenario de extremo descontrol.

La noche que debía consagrar la gloria deportiva terminó revelando el lado más oscuro del fanatismo, dejando a la ciudad sumida en incidentes que hoy generan preocupación e indignación a nivel nacional.

Imágenes sensibles:

